2018-12-17T10:06:37+03:00
Общество

8 новых детских садов появится в Красноярске

На 1950 дошколят
Ася ЖУКОВА
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8 новых детских садов появятся в Красноярске.8 новых детских садов появятся в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Восемь новых детских садов откроют в Красноярске. Они смогут принять еще 1950 дошколят, сообщили в пресс-службе главного управления образования.

Один из садиков уже готов, его приобретут у застройщика. Остальные планируется построить в ближайшее время. По два детских сада будет в микрорайонах «Белые Росы» и «Слобода Весны», по одному – в «Нанжуль-Солнечном», «Покровском», «Солонцах-2» и «Бугаче».

Для этого выделены средства из городского бюджета, также есть краевая субсидия государственной программы «Развитие образования». Более того, появятся 270 дополнительных «внеочередных» мест в частных садах, участвующих в муниципальной программе. Чтобы получить путевку, надо обратиться в территориальный отдел главного управления образования по месту жительства.

Кроме того, в 2019-м году будут введены в эксплуатацию три школы на 1280 мест каждая – в микрорайонах «Покровский», «Солнечный», «Слобода Весны». Всего в образовательных учреждениях города станет на 6 тысяч мест больше.

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