Супругов-наркоторговцев в Красноярске накрыли с крупной партией гашиша

17 Дек. 09:06 2018-12-17T09:06:07+03:00

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В Красноярске поймали супружескую пару с 2,6-килограммовой партией гашиша. Муж и жена (вместе с общей подругой) наладили канал сбыта наркотиков из Санкт-Петербурга в наш город, сообщили в УНК ГУ МВД России по краю.

Как оказалось, на этот раз они готовились продать крупную партию, но не успели. На след подозреваемых - 49-летнего мужчины, его супруги 58-ми лет и их 62-летней знакомой – вышли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков.

Задержания прошли в Центральном и Ленинском районах. При обысках в квартирах оперативники нашли пакеты с веществом коричневого цвета, а также хозяйственную сумку с большой партией наркотиков.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Наркоторговцам грозит по 20 лет. Сейчас они под арестом.