2018-12-17T09:06:07+03:00
Происшествия

Супругов-наркоторговцев в Красноярске накрыли с крупной партией гашиша

Теперь каждому грозит по 20 лет
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Супругов-наркоторговцев в Красноярске накрыли с крупной партией гашиша. Фото: УНК ГУ МВД России по краю.Супругов-наркоторговцев в Красноярске накрыли с крупной партией гашиша. Фото: УНК ГУ МВД России по краю.
Изменить размер текста:

В Красноярске поймали супружескую пару с 2,6-килограммовой партией гашиша. Муж и жена (вместе с общей подругой) наладили канал сбыта наркотиков из Санкт-Петербурга в наш город, сообщили в УНК ГУ МВД России по краю.

Как оказалось, на этот раз они готовились продать крупную партию, но не успели. На след подозреваемых - 49-летнего мужчины, его супруги 58-ми лет и их 62-летней знакомой – вышли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков.

Задержания прошли в Центральном и Ленинском районах. При обысках в квартирах оперативники нашли пакеты с веществом коричневого цвета, а также хозяйственную сумку с большой партией наркотиков.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Наркоторговцам грозит по 20 лет. Сейчас они под арестом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Штормовой ветер надвигается на Красноярск
37 новых остановочных павильонов установят в Красноярске до конца года
Перед Красноярским театром оперы и балета впервые откроют каток
Моя прелесть! В Туве спасатели помогли женщине снять кольцо, которое она носила 30 лет
10-летней девочке перебило нос на новогоднем утреннике в Красноярске
8 новых детских садов появится в Красноярске
Первый Макдональдс в Красноярске откроют на этой неделе
Переходящую дорогу на зеленый женщину в Красноярске сбил Nissan из второго ряда
МОК требует у красноярца Дмитрия Труненкова вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады
Первых рубщиков елок к Новому году поймали на трассе в Красноярском крае
У стелы «Красноярск» в Октябрьском районе появилась подсветка
Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске