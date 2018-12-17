СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-17T08:47:51+03:00

Переходящую дорогу на зеленый женщину в Красноярске сбил Nissan из второго ряда. Фото, видео: ЧП - Красноярск.

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На перекрестке Алексеева – Водопьянова в Красноярске женщина, переходившая дорогу на зеленый, попала под колеса Nissan. Об этом сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».

На ролике, выложенном в группе, видно: женщина идет через дорогу по регулируемому пешеходному переходу. На разрешенный сигнал светофора. В этот момент (тоже на зеленый) на поворот идет несколько машин. Одна – в первом ряду – тормозит, пропуская пешехода. А белый Nissan, который двигался по второму, не останавливается, сбивает человека.

- Пострадавшая получила травмы, ее увезли в больницу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по краю. – В обстоятельствах случившегося разбираются дорожные инспекторы.

Алексеева - Водопьянова 14.12.2018 ЧП Красноярск.Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru Видео с данной камеры вы можете получить позвонив по телефону 2-000-000

А вот что пишут в соцсетях:

- Водитель виноват. Но сейчас зимой очень скользко на улице. Темно, освещение на переходе так себе, причем это во всём городе. Пешеход весь в черном, водитель просто не успевает среагировать.

- Пешеход уже идёт по пешеходному на свой сигнал и практически его перешёл. Авто его сбивает фактически сзади. Что ему еще нужно сделать, чтобы безопасно перейти дорогу?!

- Очередной никомунемешальщик, увидев, что ТС перед ним остановилось, дабы пропустить пешехода, объезжает его, и ходом сбивает пешего.