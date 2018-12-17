2018-12-17T08:47:51+03:00
Происшествия

Переходящую дорогу на зеленый женщину в Красноярске сбил Nissan из второго ряда

Пострадавшая получила травмы [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Переходящую дорогу на зеленый женщину в Красноярске сбил Nissan из второго ряда. Фото, видео: ЧП - Красноярск.Переходящую дорогу на зеленый женщину в Красноярске сбил Nissan из второго ряда. Фото, видео: ЧП - Красноярск.
Изменить размер текста:

На перекрестке АлексееваВодопьянова в Красноярске женщина, переходившая дорогу на зеленый, попала под колеса Nissan. Об этом сообщили в паблике «ЧП – Красноярск».

На ролике, выложенном в группе, видно: женщина идет через дорогу по регулируемому пешеходному переходу. На разрешенный сигнал светофора. В этот момент (тоже на зеленый) на поворот идет несколько машин. Одна – в первом ряду – тормозит, пропуская пешехода. А белый Nissan, который двигался по второму, не останавливается, сбивает человека.

- Пострадавшая получила травмы, ее увезли в больницу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по краю. – В обстоятельствах случившегося разбираются дорожные инспекторы.

Алексеева - Водопьянова 14.12.2018 ЧП Красноярск.Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru Видео с данной камеры вы можете получить позвонив по телефону 2-000-000

А вот что пишут в соцсетях:

- Водитель виноват. Но сейчас зимой очень скользко на улице. Темно, освещение на переходе так себе, причем это во всём городе. Пешеход весь в черном, водитель просто не успевает среагировать.

- Пешеход уже идёт по пешеходному на свой сигнал и практически его перешёл. Авто его сбивает фактически сзади. Что ему еще нужно сделать, чтобы безопасно перейти дорогу?!

- Очередной никомунемешальщик, увидев, что ТС перед ним остановилось, дабы пропустить пешехода, объезжает его, и ходом сбивает пешего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус