2018-12-17T08:18:14+03:00
Спорт

МОК требует у красноярца Дмитрия Труненкова вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады

Тоже самое касается его напарников
Ася ЖУКОВА
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МОК требует у красноярца Дмитрия Труненкова вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады.МОК требует у красноярца Дмитрия Труненкова вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Международный олимпийский комитет (МОК) обязал красноярского бобслеиста Дмитрия Труненкова, а также его напарников, двух Алексеев – Воеводу и Негодайло, вернуть золотые медали Игр в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

Напомним, о том, что нашего спортсмена лишили олимпийского «золота» и пожизненно дисквалифицировали, стало известно еще год назад. «Все случилось по отработанной схеме, политическая подоплека такого решения очевидна», - комментировали тогда в федерации бобслея.

В итоге Труненков и Негодайло 100%-но были оправданы судом. А вот в отношении Воеводы такого вердикта вынесено не было. Спортивный арбитражный суд поддержал решение дисциплинарной комиссии МОК об аннулировании его результатов на Олимпиаде из-за нарушения антидопинговых правил.

Поскольку вместе с Воеводой награды завоевали и его напарники (в числе которых Дмитрий Труненков), представители комитета вышли с требованием вернуть медали.

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