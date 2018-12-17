17 Дек. 07:48 2018-12-17T07:48:47+03:00

Первых рубщиков елок к Новому году поймали на трассе в Красноярском крае. Фото: ОМВД России по ЗАТО города Зеленогорска.

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На трассе в Красноярском крае задержали первых рубщиков елок к Новому году. Об этом сообщили в ОМВД России по ЗАТО города Зеленогорска.

Вчера, 16 декабря, инспекторы ДПС остановили грузовик УАЗ. В машине находились четверо жителей Зеленогорска. Как выяснилось, они перевозили несколько елок и большое количество лапника. Причем без документов. Мужчины уверяли: деревья срубили в лесу – для себя.

В итоге на водителя составили административный материал по статье «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан». Максимальное наказание за такое – от 3 до 4 тысяч рублей. Сейчас задержанного проверяют на причастность к таким же ЧП.

Напомним, подобные рейды будут проводиться до конца 2018 года. Самовольных рубщиков обещают строго наказывать. Если размер ущерба большой, придется заплатить 3 миллиона.