2018-12-17T06:13:49+03:00
Спорт

Баскетболисты «Енисея» разгромили ВЭФ

Со счетом 75:67
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Баскетболисты «Енисея» разгромили ВЭФ. Фото: БК "Енисей".Баскетболисты «Енисея» разгромили ВЭФ. Фото: БК "Енисей".
Изменить размер текста:

Баскетболисты «Енисея» обыграли ВЭФ со счетом 75:67. Поздравляем! Очередной матч Единой Лиги ВТБ состоялся накануне, 16 декабря, в Красноярске.

Победа над чемпионом Латвии далась сибирякам непросто. Судите сами: 12:23; 23:13; 21:21; 19:10. В первом периоде подопечные Олега Окулова уступили соперникам. Но потом сумели собраться и лидировали до конца игры. Самым результативным оказался Джон Роберсон, он принес команде 22 очка.

Напомним, прошло одиннадцать матчей, и у «Енисея» - девятое место в турнирной таблице. В четырех играх наши парни были лучше, чем конкуренты.

Следующий поединок намечен на 22 декабря. Он также будет в Красноярске. Баскетболисты «Енисея» сыграют против эстонского «Калева» на домашней арене. К слову, наши соперники после девяти матчей держат седьмое место в таблице.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус