2018-12-17T06:13:49+03:00
Спорт

Баскетболисты «Енисея» разгромили ВЭФ

Со счетом 75:67
Ася ЖУКОВА
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Баскетболисты «Енисея» разгромили ВЭФ. Фото: БК "Енисей".Баскетболисты «Енисея» разгромили ВЭФ. Фото: БК "Енисей".
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Баскетболисты «Енисея» обыграли ВЭФ со счетом 75:67. Поздравляем! Очередной матч Единой Лиги ВТБ состоялся накануне, 16 декабря, в Красноярске.

Победа над чемпионом Латвии далась сибирякам непросто. Судите сами: 12:23; 23:13; 21:21; 19:10. В первом периоде подопечные Олега Окулова уступили соперникам. Но потом сумели собраться и лидировали до конца игры. Самым результативным оказался Джон Роберсон, он принес команде 22 очка.

Напомним, прошло одиннадцать матчей, и у «Енисея» - девятое место в турнирной таблице. В четырех играх наши парни были лучше, чем конкуренты.

Следующий поединок намечен на 22 декабря. Он также будет в Красноярске. Баскетболисты «Енисея» сыграют против эстонского «Калева» на домашней арене. К слову, наши соперники после девяти матчей держат седьмое место в таблице.

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