«Красфарму» оштрафовали за шум и плохую освещенность
«Красфарму» наказали за нарушение санитарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
После проверки выпускающего лекарства предприятия (оно расположено по адресу улица 60 лет Октября,2) специалисты сделали множество замечаний.
Оказалось, например, что в цеху №7 разлива препаратов не хватает света, а в другом, наоборот, слишком шумно, - пишут «Городские новости» .
Кроме того, «не была проведена санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасной организации предприятия, не обеспечено в полном объеме проведение производственного контроля посредством проведения лабораторно-инструментальных испытаний и измерений на рабочих местах», перечисляют в управлении.
За нарушения виновных привлекли к административной ответственности, они должны будут заплатить штраф – 21 тысячу 500 рублей и проследить, чтобы недостатки устранили.