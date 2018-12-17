СЕГОДНЯ 05:56 2018-12-17T05:56:03+03:00

«Красфарму» оштрафовали за шум и плохую освещенность. Фото: Мария ЛЕНЦ

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«Красфарму» наказали за нарушение санитарного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

После проверки выпускающего лекарства предприятия (оно расположено по адресу улица 60 лет Октября,2) специалисты сделали множество замечаний.

Оказалось, например, что в цеху №7 разлива препаратов не хватает света, а в другом, наоборот, слишком шумно, - пишут «Городские новости» .

Кроме того, «не была проведена санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасной организации предприятия, не обеспечено в полном объеме проведение производственного контроля посредством проведения лабораторно-инструментальных испытаний и измерений на рабочих местах», перечисляют в управлении.

За нарушения виновных привлекли к административной ответственности, они должны будут заплатить штраф – 21 тысячу 500 рублей и проследить, чтобы недостатки устранили.