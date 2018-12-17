2018-12-17T05:41:21+03:00
Происшествия

Рухнувший на тротуар рекламный щит на Мичурина перекрыл дорогу пешеходам

Обходить конструкцию приходится по запруженной машинами проезжей части
Ася ЖУКОВА
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Рухнувший на тротуар рекламный щит на Мичурина перекрыл дорогу пешеходам. Фото: Я живу в Красноярске.Рухнувший на тротуар рекламный щит на Мичурина перекрыл дорогу пешеходам. Фото: Я живу в Красноярске.
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На улице Мичурина в Красноярске упавший на тротуар рекламный баннер перегородил путь пешеходам. Теперь людям приходится выскакивать прямо на дорогу, чтобы пройти дальше, сообщили в группе «Я живу в Красноярске».

По словам автора поста, щит лежит здесь уже несколько дней, если не недель. Прямо на пешеходной дорожке перед мостом. Когда рухнул, жители района не видели. Но заключают: хорошо, что в этот момент под ним никто не проходил, иначе могло случиться непоправимое.

Теперь на месте сложилась небезопасная ситуация. Баннер перекрыл тротуар, а под ним начинается резкий спуск с горы. Получается, пешеход должен поймать момент, пока нет автомобилей, обойти по дороге, а потом вернуться на тротуар…

Кстати, в комментариях подписчики утверждают: щит не упал, его демонтировали. Но тогда закономерный вопрос: а что он до сих пор делает на тротуаре, почему не убрали?

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