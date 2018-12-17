17 Дек. 05:23 2018-12-17T07:41:34+03:00

Похолодание до -25 придет в Красноярск в середине недели. Фото: Мария ЛЕНЦ

Подмораживать начнет уже с четверга

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После потепления в Красноярск возвращаются 20-градусные морозы. Похолодает уже в середине недели, сообщили в гидрометцентре края.

Итак, сегодня, 17 декабря, в городе пасмурно, пробрасывает снег. Днем минус 7, ночью минус 10. Вторник тоже порадует хорошей погодой. Будет не холоднее минус 7-8 градусов.

Самым теплым днем недели окажется среда. Днем всего минус 6, ночью минус 8. А вот с четверга в город придут морозы. Столбики термометров опустятся до отметки минус 20-24.

В пятницу и выходные, по предварительным прогнозам, будет примерно минус 15-21 градусов. Со слабым ветром в 3-6 метров в секунду.

Причем вся неделя выдастся облачной и снежной. Солнце будет проглядывать только в четверг и пятницу. В эти дни возможны прояснения.