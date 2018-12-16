2018-12-16T14:48:36+03:00
Общество

В Красноярске пройдет «Вечер памяти Алексея Клешко»

29 декабря – ровно 40 дней со дня гибели Алексея Михайловича
Татьяна РЯБИНИНА
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Особенно много сделал Алексей Клешко для культуры края.Особенно много сделал Алексей Клешко для культуры края.Фото: Мария ЛЕНЦ
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О том, что вечер памяти будет проходить 29 декабря в Малом концертном зале, «Комсомольская правда»-Красноярск» уже сообщала, инициатива появилась через неделю после трагического ухода из жизни вице-спикера краевого парламента. Уже тогда было известно, что сборы от продажи билетов будут перечислены в Благотворительный фонд имени Астафьева, которым Алексей Клешко занимался много лет. И последнее, о чем беспокоился Алексей Михайлович, была как раз работа фонда. На вечере выступят ведущие красноярские артисты и музыканты, лично знавшие Алексея Михайловича: Вера Баранова, «Свободный балет» Валерия Терёшкина, Марина Вишневская, Геннадий Васильев, Анна Киселёва, балетная труппа Красноярского государственного театра оперы и балета, Андрей Пашнин, ансамбль танца «Орленок» и другие.

Где: Малый концертный зал Красноярской филармонии (пр. Мира, 2б)

Когда: 29 декабря, 16:00

Продолжительность 1 час 30 минут, 1 отделение

Билеты 100 рублей.

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