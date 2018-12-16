Некуда деньги девать? В Красноярске поставили остановку и убрали автобусы

16 Дек. 11:55 2018-12-16T11:55:36+03:00

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Жительница Красноярска рассказала в социальных сетях историю о том, как правая рука не знает, что делает левая. Она много лет добивалась, чтобы сделали остановку посередине улицы Новосибирской, возле 52 дома (хотя бы в одну сторону), а еще лучше и возле Новосибирской, 35. Ей отвечали, сделаем, как будут деньги. А дальше интересно: пока был ремонт на Копылова, здесь действительно сделали остановку! Ремонт закончился, остановку ликвидировали и…. поставили остановочный павильон. Для кого? Для чего? Автобусы ведь больше не ходят!

«Зачем так безответственно относиться к народным деньгам? Просто бросаться ими? И почему не оставить людям остановку, раз на ее устройство было потрачено столько денег??? Пусть эти деньги дальше служат людям во благо!», - пишет жительница Красноярска.

«Очень большой разрыв между остановками АТС и улица Новосибирская. С маленькими детками, инвалидам и пожилым людям очень тяжело проходить такие расстояния. Особенно в непогоду. Тем более там находится соцзащита Октябрьского района. Остановка нужна в обоих направлениях» - пишут люди в комментариях. И советуют обращаться с жалобой в администрацию.