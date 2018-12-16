В школах Красноярска ужесточат пропускной режим
В этом году в России произошло несколько трагедий в учебных заведениях, погибли люди. Возможно, именно с этим связано ужесточение правил безопасности в школах Красноярска.
Что изменится?
- на входах вахтеров должна сменить охрана, частная или Росгвардия. Также возможен вариант полного запрета на вход на время уроков всем, кроме учителей и учеников. Охранник дважды за смену должен осматривать школьные помещения.
- возможна установка металлодетекторов, но это пока необязательно
- во время уроков ученики и сотрудники будут проходить в школу по электронным картам, а во внеурочное время – по спискам, которые составят учителя
- у всех, кто приходит в школу по служебным делам, должно быть служебное удостоверение и документ, обосновывающий визит в школу. Все остальные смогут пройти в школу по паспорту. По школе они могут ходить только в сопровождении директора или другого сотрудника.
- находиться на территории школы можно только до 22.00. Как и в любых других общественных местах, запрещены курение и алкоголь, выгул животных. Стоянка личного транспорта на территории школы запрещена, здесь могут находиться автомобили по утвержденному администрацией списку.