2018-12-18T12:17:56+03:00
Общество

В школах Красноярска ужесточат пропускной режим

Что изменится?
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
ОБЖ школьники могут изучать не только по учебнику, но и по пропускному режиму и его соблюдению!ОБЖ школьники могут изучать не только по учебнику, но и по пропускному режиму и его соблюдению!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В этом году в России произошло несколько трагедий в учебных заведениях, погибли люди. Возможно, именно с этим связано ужесточение правил безопасности в школах Красноярска.

Что изменится?

- на входах вахтеров должна сменить охрана, частная или Росгвардия. Также возможен вариант полного запрета на вход на время уроков всем, кроме учителей и учеников. Охранник дважды за смену должен осматривать школьные помещения.

- возможна установка металлодетекторов, но это пока необязательно

- во время уроков ученики и сотрудники будут проходить в школу по электронным картам, а во внеурочное время – по спискам, которые составят учителя

- у всех, кто приходит в школу по служебным делам, должно быть служебное удостоверение и документ, обосновывающий визит в школу. Все остальные смогут пройти в школу по паспорту. По школе они могут ходить только в сопровождении директора или другого сотрудника.

- находиться на территории школы можно только до 22.00. Как и в любых других общественных местах, запрещены курение и алкоголь, выгул животных. Стоянка личного транспорта на территории школы запрещена, здесь могут находиться автомобили по утвержденному администрацией списку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Игарки позволил себе нецензурную тираду в адрес начальника полиции
Руководство ХК «Енисей» сменило тренерский состав: ушел Максимов, пришел Ануфриенко
Семь улиц Красноярска, где живут самые богатые горожане
В Красноярске за неделю установили 68 новых дорожных знаков
Мошенник из Красноярского края обманул бизнесмена из Германии на 600 тысяч рублей
Красноярск возглавил десятку российских городов с самыми высокими елками
В Канске женщина убила знакомую сковородой, а тело расчленила электропилой
Руководитель департамента транспорта Красноярска Дмитрий Петров покидает свой пост
В Красноярске готовится суд над застройщиком, обманувшим дольщиков на 210 миллионов рублей
В Красноярске мужчина пришел в гости к подруге и обворовал ее
Глава Хакасии раскритиковал новые тарифы на вывоз мусора
В Красноярске свадебный кортеж перегородил Четвертый мост
В Хакасии новорожденная девочка погибла по вине пьяной матери
Красноярская прокуратура проведет свою проверку ЧП, в результате которого пострадала 10-летняя школьница
В Красноярске внедорожник на полном ходу влетел в стоящий на остановке автобус