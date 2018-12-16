2018-12-16T08:38:28+03:00
Общество

В школах Красноярска ужесточат пропускной режим

Что изменится?
Татьяна РЯБИНИНА
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ОБЖ школьники могут изучать не только по учебнику, но и по пропускному режиму и его соблюдению!ОБЖ школьники могут изучать не только по учебнику, но и по пропускному режиму и его соблюдению!Фото: Мария ЛЕНЦ
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В этом году в России произошло несколько трагедий в учебных заведениях, погибли люди. Возможно, именно с этим связано ужесточение правил безопасности в школах Красноярска.

Что изменится?

- на входах вахтеров должна сменить охрана, частная или Росгвардия. Также возможен вариант полного запрета на вход на время уроков всем, кроме учителей и учеников. Охранник дважды за смену должен осматривать школьные помещения.

- возможна установка металлодетекторов, но это пока необязательно

- во время уроков ученики и сотрудники будут проходить в школу по электронным картам, а во внеурочное время – по спискам, которые составят учителя

- у всех, кто приходит в школу по служебным делам, должно быть служебное удостоверение и документ, обосновывающий визит в школу. Все остальные смогут пройти в школу по паспорту. По школе они могут ходить только в сопровождении директора или другого сотрудника.

- находиться на территории школы можно только до 22.00. Как и в любых других общественных местах, запрещены курение и алкоголь, выгул животных. Стоянка личного транспорта на территории школы запрещена, здесь могут находиться автомобили по утвержденному администрацией списку.

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