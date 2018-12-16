2018-12-16T08:19:40+03:00
Общество

Мэрия и Горсовет Красноярска поддерживают повышение тарифов на проезд в городском транспорте

Он не менялся три года
Татьяна РЯБИНИНА
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Перемены в общественном транспорте Красноярска, как обычно, сводятся к повышению тарифов.Перемены в общественном транспорте Красноярска, как обычно, сводятся к повышению тарифов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Заявление представителей ассоциации пассажирских перевозчиков Красноярского края, поступившее на имя Губернатора Красноярского края с просьбой пересмотреть тариф на проезд, стало причиной обсуждения в администрации и Горсовете.

во вступительном слове объяснил, что сегодня и горожан, и муниципалитет, и депутатов горсовета не устраивает положение дел в сфере общественных перевозок. Для того, чтобы решить вопрос комплексно, нужно отталкиваться от реалий сегодняшнего дня.

- Язык цифр и математики понятен всем: повышается стоимость топлива, стоимость расходных материалов, требуется повышение заработной платы сотрудникам… Все это сказывается на рентабельности предприятия. Более того, пассажиры и муниципалитет предъявляют высокие требования к перевозчикам: приобретать низкопольные экологичные автобусы, внедрять современные системы оплаты за проезд и другие, - рассказал первый заместитель мэра Алексей Давыдов

По мнению председателя постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре городского Совета Вячеслава Дюкова, возможно, и настало время для повышения тарифа, но это полномочия краевого уровня власти и соответствующей комиссии по тарифам.

Уже сейчас перевозчики отказываются предоставлять скидки по транспортным картам, не исключена возможность и их отказа от перевозок, если это станет для предпринимателей убыточным.

Когда и какое решение будет принято в итоге, пока не сообщается. Но, скорей всего, пассажиров ожидает неприятный сюрприз.

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