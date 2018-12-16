2018-12-16T08:07:07+03:00
Происшествия

В Красноярском крае продавец перевела мошеннику почти 70 тысяч за несуществующий товар

Полицейские рекомендуют проверять информацию!
Татьяна РЯБИНИНА
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Разве у вас есть лишние деньги, чтобы делиться ими с мошенниками?Разве у вас есть лишние деньги, чтобы делиться ими с мошенниками?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Мошенническая схема стара и всем, кажется, уже известна, но действует безотказно: звонок, срочно нужны деньги на товар со значительной скидкой, на помощь родственнику, попавшему в аварию и пр. Времени на раздумья нет – это главное условие успешного мошенничества.

На этот раз жертвой стала 47-летняя работниц одного из городских магазинов Ачинска. Ей позвонил мужчина, представился генеральным директором предприятия, продукция которого продается в магазине и сообщил, что необходимо срочно направить деньги за поставку продукции. Времени на раздумья он не дал, женщина тут же перевела почти 69 тысяч рублей деньги на указанный счет. Потом, похоже, одумалась, позвонила своему работодателю, рассказала о звонке и переводе и узнала, что стала жертвой обмана и деньги перевела мошенникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а это до 5 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам при телефонных звонках от неизвестных лиц ни в коем случае не переводить деньги, ни под каким предлогом. Для начала необходимо проверить информацию.

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