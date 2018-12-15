Пешеходный виадук у «Арены. Север» откроют на следующей неделе

СЕГОДНЯ 16:10 2018-12-15T16:10:48+03:00

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В администрации Краснояска рассказали, что к завершению близится строительство пешеходного виадука неподалеку от ледового дворца «Арена. Север». Монтажные работы завершат уже на следующей неделе. По оценкам самих строителей, мост готов на 75 процентов. Уже установлены шахты лифтов для инвалидов, верхняя часть моста полностью смонтирована, в данный момент идет установка лестничных сходов. Кстати, испытания конструкции проводят параллельно с монтажными работами.

Напомним, что возведение перехода обошлось бюджету в 173 миллиона руюлей. Длинна моста составит порядка 90 метров, ширина - 4,5 метра. Возведением занимается ульяновская компания АО «Гипростроймост». Добавим, что мост полностью алюминиевый, все его комплектующие изготовлены на красноярском металлургическом заводе. Это первый подобный мост в Сибири. Но вскоре обещают построить и второй - на Партизана Железняка, в районе «Арены. Кристалл». Правда, по протяженности он будет меньше - 37 метров. И конечно, дешевле - 87 миллионов рублей.