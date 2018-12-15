2018-12-15T14:58:23+03:00
Спорт

Красноярский «Енисей» одержал победу: над «Стартом» в чемпионате России по бенди

Счет матча - 6:5 в пользу красноярцев
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Счет матча - 6:5 в пользу красноярцевСчет матча - 6:5 в пользу красноярцевФото: Мария ЛЕНЦ
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ХК «Енисей» одолел нижегородский «Старт» в очередном матче суперлиги. Таким образом, красноярский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате России по хоккею с мячом до пяти матчей подряд. Игра проходила в Красноярске, и фанаты бенди говорят, что победа «Енисею» далась непросто. Впрочем, счет матча - 6:5 в пользу красноярцев.

У гостей отличился Сергей Почкунов: он поразил ворота «Енисея» четыре раза. Поначалу гости вели в счете, но гол Сергея Ломанова стал переломным. Ломанов оформил его с 12 метров. Уже на перерыв команды уходили с равным счетом - 4:4. Помимо Ломанова хорошую игру показали Алмаз Миргазов (2 гола), Виктор Чернышев и Патрик Шострем.

Добавим, что следующий матч «Енисей» проведет 18 декабря с кировчанами, командой «Родина».

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