2018-12-15T13:19:06+03:00
Общество

«Горы, ждите, я скоро приду»: сноубордист Николай Олюнин заявил о возвращении в большой спорт после травмы

Призер Олимпиады возвращается в Красноярск после операции в Германии
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: Инстаграм Николая ОлюнинаФото: Инстаграм Николая Олюнина
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Падение на Олимпиаде в Пхенчане стало настоящим испытанием для сноубордиста из Красноярска Николая Олюнина. Напомним, спортсмен, призер Олимпиады в Сочи, дошел до полуфинала в дисциплине «бордер-кросс», и практически везде приходил первым. В полуфинале Николай немного замешкался на старте, однако резво начал наверстывать, догонять лидеров своей пятерки. Но спорт есть спорт. Николай неудачно упал на одном из поворотов, пытаясь обогнать соперника, и получил серьезный перелом голени.

Конечно, продолжать участие он не смог. Более того, под вопросом была и спортивная карьера Олюнина. Но... долгие 10 месяцев боли и борьбы за свое будущее в спорте за плечами. На днях Николаю сделали операцию в Германии, и он, полный надежд и готовый бороться, уже заявил, что планирует вернуться.

- Операция сделана, и уже вскоре я буду дома. Я пересмотрел отношение к себе, людям, спорту и команде, - рассказал Олюнин в своем Инстаграм. - Если говорить о моей будущей карьере в сноуборде, то да - я хочу стартовать, так как люблю свою работу и не могу представить себе жизни без спорта. Мог опустить руки, но это самое легкое. Я себя сейчас чувствую, как Лео из фильма «Выживший»: мудрый, прожженный, не боюсь ничего. Горы, ждите, я скоро приду.

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