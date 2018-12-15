2018-12-15T06:46:55+03:00
Общество

В Красноярске хотят на 20 процентов сократить число автобусных маршрутов

Депутаты горсовета изучают проект развития транспортной сети
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Маршруты - сократить, а автобусы - обновитьМаршруты - сократить, а автобусы - обновитьФото: Мария ЛЕНЦ
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Депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков предложил на 20 процентов сократить количество автобусных маршрутов в городе. Об этом стало известно накануне после обсуждения в городском парламенте, на заседании профильного комитета, вопросов развития транспортной сети. Заммэра Алексей Давыдов просил поддержать инициативы администрации в части преобразования.

Напомним, планы у чиновников большие: ввести оплату проезда по времени и создать новое муниципальное учреждение: оно будет выставлять планы маршрутчикам и собирать деньги с пассажиров. Это, по мнению администрации, позволит прекратить гонки маршрутчиков на дорогах Красноярска. Кроме того, по словам Давыдова сейчас комиссия при минтрансе решает, на сколько поднять плату за проезд и, при содействии депутатов, будет разработана целая линейка тарифов.

Добавим, что, по мнению Вячеслава Дюкова, руководителя комиссии по транспорту горсовета, необходимо пересмотреть эффективность и рентабельность маршрутов.

- Маршруты с низкой интенсивностью пассажиропотока занимают до 20 процентов всех маршрутов, - говорит Дюков. - На компенсацию доходов тратится до 800 миллионов. На мой взгляд, эти деньги можно было пустить на обновление автобусного парка.

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