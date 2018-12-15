2018-12-15T07:23:42+03:00
Общество

В мэрии Красноярска рассказали, почему решено построить McDonald’s на Авиаторов

Первый вице-мэр Владислав Логинов уверяет: помехой при строительстве развязки ресторан не станет
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Место на Авиаторов уж очень хорошееМесто на Авиаторов уж очень хорошееФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне первый вице-мэр Владислав Логинов рассказал, почему McDonald’s в Красноярске решено построить именно на Авиаторов. По его словам, мешать строительству развязки ресторан не будет, ди и интенсивному движению в этом районе не повредит. Логинов заявил, что решение продуманное и хорошо взвешенное, однако при необходимости его обязательно скорректируют. Руководство франчайзи McDonald’s место ресторана тоже устраивает.

- Улицы Алексеева и Авиаторов достаточно загруженные, - говорит Дмитрий Нестерович, руководитель отдела недвижимости и строительства франчайзи McDonald’s в Сибири. - Мы ведем работу с администрацией по данной площадке. Прорабатываем правильное размещение объекта, чтобы он никак не затруднил транспортную ситуацию.

Добавим, что в Красноярске планируют открыть пять McDonald’s: на Перенсона, Молокова, на Партизана Железняка, на Волочаевской и на Авиаторов (у Планеты). Дизайн будет узнаваемым, но разным. Что касается бургеров и прочего фаст-фуда, то обслуживание будет идти по принципу: приехал - забрал заказ.

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