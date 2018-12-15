2018-12-15T07:23:42+03:00
Общество

В мэрии Красноярска рассказали, почему решено построить McDonald’s на Авиаторов

Первый вице-мэр Владислав Логинов уверяет: помехой при строительстве развязки ресторан не станет
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Место на Авиаторов уж очень хорошееМесто на Авиаторов уж очень хорошееФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Накануне первый вице-мэр Владислав Логинов рассказал, почему McDonald’s в Красноярске решено построить именно на Авиаторов. По его словам, мешать строительству развязки ресторан не будет, ди и интенсивному движению в этом районе не повредит. Логинов заявил, что решение продуманное и хорошо взвешенное, однако при необходимости его обязательно скорректируют. Руководство франчайзи McDonald’s место ресторана тоже устраивает.

- Улицы Алексеева и Авиаторов достаточно загруженные, - говорит Дмитрий Нестерович, руководитель отдела недвижимости и строительства франчайзи McDonald’s в Сибири. - Мы ведем работу с администрацией по данной площадке. Прорабатываем правильное размещение объекта, чтобы он никак не затруднил транспортную ситуацию.

Добавим, что в Красноярске планируют открыть пять McDonald’s: на Перенсона, Молокова, на Партизана Железняка, на Волочаевской и на Авиаторов (у Планеты). Дизайн будет узнаваемым, но разным. Что касается бургеров и прочего фаст-фуда, то обслуживание будет идти по принципу: приехал - забрал заказ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели рассказали, где в Красноярске опасно выходить на лед водоемов
В Красноярске хотят на 20 процентов сократить число автобусных маршрутов
Мэрия: реагентов на тротуарах Красноярска стало меньше из-за новой техники
Многодетная мать-одиночка из Красноярска побывала на «Давай поженимся»
15 новых школ в течение трех лет построят в Красноярском крае
Красноярские ученые предупреждают об опасности исчезновения темнохвойных лесов на юге Сибири
Билеты на Зимнюю универсиаду-2019 теперь можно купить в торгово-развлекательных центрах Красноярска
В Красноярском крае строят семь новых школ
В Красноярском крае задержан мужчина, подозреваемый в двойном убийстве
В Красноярске на тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 вход будет свободным
Перед Новым годом появится дополнительный поезд Красноярск – Абакан
в Красноярске покажут спектакль, который невозможно увидеть
В красноярском заповеднике «Столбы» в фотоловушку попала росомаха
В Красноярском крае назвали тарифы на вывоз мусора
В Красноярске ремонтируют фасады 80 зданий
Следственный комитет завел уголовное дело на администрацию Красноярска
К Красноярску приближается самая яркая комета года!
В Красноярске на улице Авиаторов McDonald’s все же будет
В Красноярске нет желающих строить крематорий
Новогодний стол потребует от красноярцев 5229 рублей
Красноярская Европа переехала через дорогу!
В Красноярске работает 79-летний воспитатель, ее первые «дети» уже пенсионеры!
В Красноярске меняется схема движения транспорта сразу в нескольких районах города