Мэрия: реагентов на тротуарах Красноярска стало меньше из-за новой техники

15 Дек. 06:01 2018-12-15T06:01:02+03:00

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Коммунальным службам Красноярска поставили новое оборудование для уборки улиц, в частности, появились новые устройства для подсыпки тротуаров. И особенно крупное расширение парка техники, как отметили в мэрии, произошло именно в этом году. Ведь в начале этого года обходились только метлами, лопатами и шестнадцатью мотоблоками-снегоуборщиками. А теперь все механизировано: подсыпай - не хочу.

В муниципальном предприятии «САТП», которое и занимается уборкой улиц Красноярска, говорят, что закупили 20 ручных бульдозеров, 50 движков для уборки снега (специальных расширенных лопат) и 25 тележек с дозаторами. Тележки теперь очень сильно выручают дорожников: они позволяют контролировать процесс подсыпки песком или песчанно-солевой смесью или другими реагентами. Кстати, о реагентах. Красноярцы обратили внимание на лужи на дорогах в городе даже в самый сильный мороз. И мэр Красноярска Сергей Еремин пояснил, что на зимний сезон город закупает порядка 10 железнодорожных составов смесей, которыми обрабатывают улицы и тротуары.

- По сути, это грязь, которую все лето мы потом выгребаем. Все ливневки, даже новые, забиты. Поэтому мы начали использовать новую технологию, - сказал Еремин.