2018-12-15T05:18:34+03:00
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Многодетная мать-одиночка из Красноярска побывала на «Давай поженимся»

... и ей не понравилось
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Слишком уж свахи оказались негостеприимныСлишком уж свахи оказались негостеприимныФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Многодетная мать-одиночка и приятельница красноярской общественницы Дарьи Мосуновой рассказала, как съездила на шоу «Давай поженимся» в Москву. Наталья, которая в одиночку поднимает на ноги 7 детей, рассчитывала найти жениха и решить проблему с жильем. Семье срочно нужна новая крыша над головой,, сейчас и Наталья, и дети живут в стареньком доме - он требует капитального ремонта и мужской руки. А попала Наташа в проект по чистой случайности. Об этом рассказала на страничке в Facebook Дарья Мосунова.

Месяц назад Мосуновой позвонил продюсер из Москвы, попросил подыскать многодетную маму, которая хотела бы найти свою вторую половину. Откликнулась Наталья. Неурядицы начались с самой поездки.

«Женщину с детьми поселили в номере с двухместной кроватью и диваном, принесли раскладушек, на второй день семью повезли на программу, «где мужики боролись за Натаху», - рассказала Мосунова. И опыт общения с всенародными свахами, готорые, как известно, за словом в карман не лезут, Наталье не понравился категорически.

- Гузеева пила коньяк. И эта сваха. Кричали обе: «Нарожала!». Я что, бичевка? Показали мой дом. Я-то думала, жаловаться буду президенту. А тут такой позор на всю страну. А тон их, тон... Да у меня на рынке так с людьми не разговаривают. А еще в столице живут! Я им говорю, что я лес люблю, лес меня кормит (Наталья зарабатывает, торгуя дикоросами на рынке, - прим.). А они ржут и издеваются. А с экрана такие красивые, ухоженные... Им бы растоптать женщину с 7 детьми, - пересказывает впечатления участницы шоу Мосунова.

В данный момент Дарья Мосунова пост уже убрала.

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