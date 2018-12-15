СЕГОДНЯ 04:37 2018-12-15T04:37:48+03:00

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15 новых школ в течение трех лет построят в Красноярском крае, сообщили в регионально министерстве образования, подводя итоги полномасштабного строительства. При этом три из новых школ на 1280 учеников уже вскоре откроют свои двери в краевом центре. Речь о школах в Покровском, Нанжуле-Солнечном и Преображенском. Уже 1 сентября ребятишки сядут за парты в первых двух, школа в микрорайоне «Преображенский» откроется чуть позже.

Учиться здесь будут в первую очередь те дети, которые живут в этих районах. Остальных принимать будут только при наличии свободных мест. В министерстве рассказали, что в будущем году начнется строительство еще двух школ - в Пашенном и на Мясокомбинате. А в перспективе, по словам министра образования края Светланы Маковской, - и в Октябрьском районе, где стоит острая неодходимость в новой школе. Что касается Красноярска, впрочем, то школы здесь нужны в основном в новых микрорайонах, а вот в крае строят их на месте старых и деревянных.