2018-12-14T19:12:16+03:00
Общество

Красноярские ученые предупреждают об опасности исчезновения темнохвойных лесов на юге Сибири

Виной этому климатические изменения
Татьяна РЯБИНИНА
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Леса Сибири меняются под воздействием климата.Леса Сибири меняются под воздействием климата.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Исследования показали, что причиной снижения устойчивости темнохвойных лесов Сибири в течение последних десятилетий стало увеличение континентальности климата (снижение влажности воздуха).

«Есть основания считать, что значительная часть горных темнохвойных лесов на территории Сибири в течение ближайших 30 лет погибнет. Произойдёт снижение их устойчивости по отношению к засухам, насекомым-вредителям, что приведёт к увеличению частоты лесных пожаров, замещению пихты и сосны кедровой светлохвойными породами», — сообщил директор Института экологии и географии СФУ, кандидат географических наук Руслан Шарафутдинов.

Кстати, нечто подобное было и раньше. Учёные смогли установить, что и 6000 лет, и 500 лет назад фиксировалось значительное снижение доли темнохвойных лесов в структуре горной тайги. В эти периоды наблюдалось сокращение площади снежников, а паводки в бассейнах горных рек становились более бурными в результате быстрого таяния снега весной.

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