2018-12-14T18:51:07+03:00
Общество

В Красноярском крае строят семь новых школ

Три из них в Красноярске
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото с сайта администрации Красноярского края.Фото с сайта администрации Красноярского края.
Изменить размер текста:

Почти готова (более чем на 90%) школа в микрорайоне Покровский. Эта школа строится по типовому проекту, который внесен в федеральный реестр и будет такой же, как в микрорайоне Иннокентьевский, открывшейся в феврале 2018 года

Еще две школы и тоже на 1280 мест каждая в микрорайоне Нанжуль-Солнечный и микрорайоне Преображенский строит частный инвестор. Открытие этих учебных учреждений планируется в 2019 году.

В этом году строится школа на 550 мест в городе Канске, школа на 100 учащихся в поселке Усть-Авам Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, школа на 115 учащихся в деревне Петропавловке Курагинского района, школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в селе Разъезжем Ермаковского района.

В 2019 году планируется выкупить два здания для размещения школ в поселке Зеледеево Емельяновского района и в поселке Большой Унгут Манского района. Кроме того, начнется строительство шести школ: в Боготоле на 550 человек, в Козульском районе в селе Жуковка на 115 учащихся, в Эвенкийском муниципальном районе в поселке Ванавара на 450 мест, в Туруханском районе в поселке Зотино на 100 мест, в Мотыгино на 550 мест и в Енисейском районе в селе Майском на 80 школьных и 35 дошкольных мест.

Всего за 2019-2021 годы в Красноярском крае планируется построить 15 новых школ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вместо скользящих камней – советские чайники: в Дивногорске сыграли в необычный керлинг
Еремин пообещал наказать виновных в падении металлической конструкции на девочку на мэрской елке
Все правильно сделали: инспекторы ДПС спасли на пожаре 70-летнюю женщину
Маленький ребенок насмерть отравился бабушкиными таблетками в Красноярске
Памятник Хворостовскому в Красноярске установят за 13,6 млн рублей
Капремонт 1600 домов запланирован краем в следующем году
Штормовой ветер надвигается на Красноярск
37 новых остановочных павильонов установят в Красноярске до конца года
Перед Красноярским театром оперы и балета впервые откроют каток
Моя прелесть! В Туве спасатели помогли женщине снять кольцо, которое она носила 30 лет
10-летней девочке перебило нос на новогоднем утреннике в Красноярске
8 новых детских садов появится в Красноярске
Первый Макдональдс в Красноярске откроют на этой неделе
Супругов-наркоторговцев в Красноярске накрыли с крупной партией гашиша
Переходящую дорогу на зеленый женщину в Красноярске сбил Nissan из второго ряда
МОК требует у красноярца Дмитрия Труненкова вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады
Первых рубщиков елок к Новому году поймали на трассе в Красноярском крае
У стелы «Красноярск» в Октябрьском районе появилась подсветка
Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске