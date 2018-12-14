2018-12-14T18:51:07+03:00
Общество

В Красноярском крае строят семь новых школ

Три из них в Красноярске
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото с сайта администрации Красноярского края.Фото с сайта администрации Красноярского края.
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Почти готова (более чем на 90%) школа в микрорайоне Покровский. Эта школа строится по типовому проекту, который внесен в федеральный реестр и будет такой же, как в микрорайоне Иннокентьевский, открывшейся в феврале 2018 года

Еще две школы и тоже на 1280 мест каждая в микрорайоне Нанжуль-Солнечный и микрорайоне Преображенский строит частный инвестор. Открытие этих учебных учреждений планируется в 2019 году.

В этом году строится школа на 550 мест в городе Канске, школа на 100 учащихся в поселке Усть-Авам Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, школа на 115 учащихся в деревне Петропавловке Курагинского района, школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в селе Разъезжем Ермаковского района.

В 2019 году планируется выкупить два здания для размещения школ в поселке Зеледеево Емельяновского района и в поселке Большой Унгут Манского района. Кроме того, начнется строительство шести школ: в Боготоле на 550 человек, в Козульском районе в селе Жуковка на 115 учащихся, в Эвенкийском муниципальном районе в поселке Ванавара на 450 мест, в Туруханском районе в поселке Зотино на 100 мест, в Мотыгино на 550 мест и в Енисейском районе в селе Майском на 80 школьных и 35 дошкольных мест.

Всего за 2019-2021 годы в Красноярском крае планируется построить 15 новых школ.

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