2018-12-14T18:41:39+03:00
Происшествия

В Красноярском крае задержан мужчина, подозреваемый в двойном убийстве

Идет сбор доказательств по уголовному делу
Татьяна РЯБИНИНА
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Возможного виновника смерти двух человек удалось задержать.Возможного виновника смерти двух человек удалось задержать.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В одной из квартир многоэтажного жилого дома в городе Канске были найдены тела 63-летнего мужчины и 56-летней женщины с признаками насильственной смерти. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство двух лиц), и по подозрению в убийстве был задержан 38-летний знакомый погибших.

По предварительной версии следствия, мужчины вместе выпивали, поссорились, как это часто бывает. Но закончилась ссора не примирением и не дракой, а ударом ножа: 38-летний гость причинил смертельную травму 63-летнему владельцу квартиры.

В этот момент в квартиру зашла сожительница погибшего, которую подозреваемый задушил как ненужного свидетеля и скрылся. Сейчас подозреваемый в двойном убийстве задержан, назначен комплекс судебных экспертиз, рассследование продолжается.

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