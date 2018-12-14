2018-12-14T18:41:39+03:00
Происшествия

В Красноярском крае задержан мужчина, подозреваемый в двойном убийстве

Идет сбор доказательств по уголовному делу
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Возможного виновника смерти двух человек удалось задержать.Возможного виновника смерти двух человек удалось задержать.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В одной из квартир многоэтажного жилого дома в городе Канске были найдены тела 63-летнего мужчины и 56-летней женщины с признаками насильственной смерти. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство двух лиц), и по подозрению в убийстве был задержан 38-летний знакомый погибших.

По предварительной версии следствия, мужчины вместе выпивали, поссорились, как это часто бывает. Но закончилась ссора не примирением и не дракой, а ударом ножа: 38-летний гость причинил смертельную травму 63-летнему владельцу квартиры.

В этот момент в квартиру зашла сожительница погибшего, которую подозреваемый задушил как ненужного свидетеля и скрылся. Сейчас подозреваемый в двойном убийстве задержан, назначен комплекс судебных экспертиз, рассследование продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вместо скользящих камней – советские чайники: в Дивногорске сыграли в необычный керлинг
Еремин пообещал наказать виновных в падении металлической конструкции на девочку на мэрской елке
Все правильно сделали: инспекторы ДПС спасли на пожаре 70-летнюю женщину
Маленький ребенок насмерть отравился бабушкиными таблетками в Красноярске
Памятник Хворостовскому в Красноярске установят за 13,6 млн рублей
Капремонт 1600 домов запланирован краем в следующем году
Штормовой ветер надвигается на Красноярск
37 новых остановочных павильонов установят в Красноярске до конца года
Перед Красноярским театром оперы и балета впервые откроют каток
Моя прелесть! В Туве спасатели помогли женщине снять кольцо, которое она носила 30 лет
10-летней девочке перебило нос на новогоднем утреннике в Красноярске
8 новых детских садов появится в Красноярске
Первый Макдональдс в Красноярске откроют на этой неделе
Супругов-наркоторговцев в Красноярске накрыли с крупной партией гашиша
Переходящую дорогу на зеленый женщину в Красноярске сбил Nissan из второго ряда
МОК требует у красноярца Дмитрия Труненкова вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады
Первых рубщиков елок к Новому году поймали на трассе в Красноярском крае
У стелы «Красноярск» в Октябрьском районе появилась подсветка
Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске