2018-12-14T18:26:18+03:00
Спорт

В Красноярске на тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 вход будет свободным

Где и когда?
Татьяна РЯБИНИНА
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Тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 – этапы Кубка России по фристайлу и сноуборду пройдут в Красноярске с 17 по 28 декабря. Участники этих состязаний первыми испытают трассы нового объекта Студенческих игр - кластера «Сопка».

В Красноярск приедут более 200 спортсменов, которые разыграют 14 комплектов медалей среди мужчин и женщин в следующих дисциплинах: могул, парный могул, лыжная акробатика, слоуп-стайл, биг-эйр, хаф-пайп.

Этапы Кубка России по сноуборду пройдут 18, 20 и 22 декабря, около 150 спортсменов разыграют 6 комплектов медалей в биг-эйре, слоуп-стайле и хаф-пайпе.

Зрители, которые приедут на своих автомобилях, смогут оставить машины на бесплатной перехватывающей парковке возле ГорДК (пр. Свободный, 48) со стороны главного входа в здание и затем доехать до спортивного объекта на шаттле. Бесплатные автобусы будут курсировать от остановки общественного транспорта «Курчатова» (пр. Свободный, 58 г) до МФСК «Сопка» в прямом и обратном направлениях, маршрутом также предусмотрена дополнительная остановка - «СФУ». Во время соревнований интервал движения шаттлов составит 15 минут, в период пиковых нагрузок он сократится до 5-7 минут.

Болельщики смогут пройти на территорию МФСК «Сопка» через пешеходный контрольно-пропускной пункт, расположенный в районе Биатлонной, 25 б. На КПП будет осуществляться осмотр зрителей и личных вещей с использованием специального оборудования. На соревнования не разрешается проносить колющие и режущие предметы, алкогольные напитки, стеклянные и железные контейнеры, бутылки, термосы, продукты питания.

Для зрителей есть камеры хранения, площадка для детских колясок, комната матери и ребенка, бюро находок. Кроме того, на инфостойке болельщики смогут получить материалы о тестовых и основных соревнованиях Студенческих игр в Красноярске. Также запланирована развлекательная программа: у зрителей будет возможность сфотографироваться с талисманом Зимней универсиады-2019 - U-Лайкой и фирменным снежным шаром.

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