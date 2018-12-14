Перед Новым годом появится дополнительный поезд Красноярск – Абакан

14 Дек. 17:54 2018-12-14T17:54:15+03:00

Он появится в расписании только на один день

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29 декабря – последний рабочий день 2018 года, вечером красноярцы отправятся к родным и друзьям на встречу нового, 2019 года. И оказалось, что одного поезда до Абакана мало для всех желающих! Поэтому в этот день назначили дополнительный поезд, он отправляется в 20:20 по местному времени из краевого центра. В столицу Хакасии пассажиры прибудут 30 декабря, в 9.00.

В состав войдут купейные и плацкартные вагоны общим количеством от 14 до 16 единиц (составность может увеличиться при повышении спроса).

Кстати, за 11 месяцев этого года маршрутом Красноярск – Абакан - Красноярск уже воспользовались более 120 тысяч человек. Это на 11% больше за тот же период прошлого года.

Купить билеты можно в кассах, в терминалах самообслуживания, а также на официальном сайте ОАО «РЖД», или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Бесплатный телефон Единого справочного информационно-сервисного центра ОАО «РЖД», по которому можно уточнить расписание движения поездов дальнего следования – 8-800-775-00-00 (круглосуточно).