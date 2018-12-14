2018-12-14T17:43:00+03:00
Общество

в Красноярске покажут спектакль, который невозможно увидеть

Это новый спектакль «4»
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«4» - это спектакль по пьесе Мориса Метерлинка «Слепые»«4» - это спектакль по пьесе Мориса Метерлинка «Слепые»
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«4» - это спектакль по пьесе Мориса Метерлинка «Слепые». У каждого человека 5 органов чувств, но одного из них в этом спектакле «зрители» будут лишены.

Рассказывает режиссер Ксения Пещик:

«Мы работаем над спектаклем, нам все время приходится отходить от привычных схем. Мы, например, придумываем отдельные сцены в темноте. В тотальной темноте голос звучит иначе, иначе воспринимаются все звуки и запахи. Джон Кейдж (американский композитор-авангардист) говорил, что тишины не существует и это правда. Попробуйте, например, закрыть глаза и посидеть так несколько минут. Вы услышите звуки, о которых даже не подозревали, так сильно обостряется слух. Поэтому работу с артистами мы начали с нахождения в темноте, чтобы они поняли, что каждый их поворот головы, вдох будет слышен очень хорошо и поэтому он должен быть оправдан. Для меня важно, чтобы «зрители» понимали: это не квест и не перформанс. Это именно спектакль, с конкретной историей.

Мы очень хотим, чтобы «зрители» нам доверились и в течении часа дали себе возможность отдохнуть от визуальных образов, которые так активно присутствуют в нашей жизни, и «посмотрят» спектакль ушами, руками, ногами, почувствуют вкусы, запахи. Для актеров этот спектакль тоже совершенно новый опыт.»

Актеры спектакля «4» говорят о том, что для них такая задача - интересный опыт.

Вся информация о том, как бесплатно попасть на аванпремьеру в декабре - в социальных сетях проекта «4»: https://vk.com/4indark и https://instagram.com/4_in_dark

Проект создается при поддержке государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство».

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