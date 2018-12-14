Зрители будут перемещаться по пространству с завязанными глазами
«4» - это спектакль по пьесе Мориса Метерлинка «Слепые». У каждого человека 5 органов, но одного из них в нашем спектакле «зрители» будут лишены.
Режиссер Ксения Пищик:
«Мы работаем над спектаклем, нам все время приходится отходить от привычных схем. Мы, например, придумываем отдельные сцены на самом деле в темноте.
В тотальной темноте голос звучит иначе, иначе воспринимаются все звуки и запахи. Джон Кейдж (американский композитор-авангардист) говорил, что тишины не существует и это правда. Попробуйте, например, закрыть глаза и посидеть так несколько минут. Вы услышите звуки, о которых даже не подозревали, так сильно обостряется слух. Поэтому работу с артистами мы начали с нахождения в темноте, чтобы они поняли, что каждый их поворот головы, вдох будет слышен очень хорошо и поэтому он должен быть оправдан. Для меня важно, чтобы «зрители» понимали: это не квест и не перформанс. Это именно спектакль, с конкретной историей.
Мы очень хотим, чтобы «зрители» нам доверились и в течении часа дали возможность себе отдохнуть от визуальных образов, которые так активно присутствуют в нашем жизни и «посмотрят» спектакль ушами, руками, ногами, почувствуют вкусы, запахи.
Для Актеров этот спектакль то же совершенно новый опыт.»
Актеры спектакля «4» говорят о том, что для них такая актерская задача - интересный опыт.
Вся информация как бесплатно попасть на аванпремьеру в декабре в социальных сетях проекта «4»: https://vk.com/4indark и https://instagram.com/4_in_dark
Весь проект создается при поддержке государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство».
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