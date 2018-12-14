СЕГОДНЯ 13:47 2018-12-14T13:47:48+03:00

В красноярском заповеднике «Столбы» в фотоловушку попала росомаха. http://www.xn----8sbf4aacfnidabvorljl7f.xn--p1ai Четвертый национальный конкурс Фотоловушка-2018 стартовал 5 июня и продлится до 29 декабря 2018 года. Начало голосования 1 октября 2018 года, окончание-25 декабря 2018 года.

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За жизнью росомах на «Столбах» следят уже более 70 лет и даже сейчас, когда есть современные видеорегистраторы, о них известно не так уж и много.

Как рассказали в дирекции заповедника, в последний раз росомаха попадала в поле зрении видеокамер весной этого года, в мае.

На этот раз на видео попал процесс мечения: самца росомахи привлекло дерево, на котором были метки других зверей, и он тоже оставил свои. Это видео участвует в конкурсе «Национальная фотоловушка».

Сегодня за росомахами наблюдают в зоопарках и в дикой природе. Этот зверь передвигается бесшумно и практически незаметно, выбирает укромные места и тропы.

Поскольку о росомахе всегда было известно очень мало, люди сами домысливали повадки и образ жизни этого зверя, так росомаха стала героиней сказок и легенд.