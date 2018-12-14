В Красноярском крае назвали тарифы на вывоз мусора
До начала мусорной реформы остались считанные дни, однако не было самого главного, тарифа. Только эти цифры станут началом процесса заключения договоров управляющих компаний и региональных операторов.
Вопросов по-прежнему много, главный из них – если не будет сортировки и переработки мусора, почему люди должны платить больше? За что?
«Комсомольская правда»-Красноярск» разбиралась в этом вопросе, подробности здесь, а сейчас мы назовем цифры, которые скоро появятся в платежках.
Краевое министерство тарифной политики рассчитало тарифы для региональных операторов. Из 19-ти технологических зон региональные операторы определены по 17-ти. По двум (Богучанской и Туруханской) оператор пока не выбран.
Тарифы для Красноярска:
левобережная зона (региональный оператор ООО «Красноярская рециклинговая компания») - 1139,18 рубля/кубометр;
правобережная зона (региональный оператор ООО «Ростех») - 1250,12 рубля/кубометр.
Ежемесячная плата составит:
на левобережье - 79,74 рубля с человека для многоквартирных домов и 125,31 рубля для домов частного сектора;
на правобережье - 87,51 рубля с человека для многоквартирных домов и 137,51 рубля для домов частного сектора.
По другим технологическим зонам Красноярского края плата населения за услугу колеблется от 63,39 рубля до 124,39 рубля на человека в месяц в многоквартирных домах и от 99,61 рубля до 199,03 рубля в домах частного сектора.
Самая высокая плата – в северных районах края.