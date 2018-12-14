В Красноярском крае назвали тарифы на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 13:07 2018-12-14T13:07:56+03:00

Мусор будут вывозить по старинке, на свалку, но жители будут платить за сортировку и переработку отходов. Фото: Мария ЛЕНЦ

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До начала мусорной реформы остались считанные дни, однако не было самого главного, тарифа. Только эти цифры станут началом процесса заключения договоров управляющих компаний и региональных операторов.

Вопросов по-прежнему много, главный из них – если не будет сортировки и переработки мусора, почему люди должны платить больше? За что?

«Комсомольская правда»-Красноярск» разбиралась в этом вопросе, подробности здесь, а сейчас мы назовем цифры, которые скоро появятся в платежках.

Краевое министерство тарифной политики рассчитало тарифы для региональных операторов. Из 19-ти технологических зон региональные операторы определены по 17-ти. По двум (Богучанской и Туруханской) оператор пока не выбран.

Тарифы для Красноярска:

левобережная зона (региональный оператор ООО «Красноярская рециклинговая компания») - 1139,18 рубля/кубометр;

правобережная зона (региональный оператор ООО «Ростех») - 1250,12 рубля/кубометр.

Ежемесячная плата составит:

на левобережье - 79,74 рубля с человека для многоквартирных домов и 125,31 рубля для домов частного сектора;

на правобережье - 87,51 рубля с человека для многоквартирных домов и 137,51 рубля для домов частного сектора.

По другим технологическим зонам Красноярского края плата населения за услугу колеблется от 63,39 рубля до 124,39 рубля на человека в месяц в многоквартирных домах и от 99,61 рубля до 199,03 рубля в домах частного сектора.

Самая высокая плата – в северных районах края.