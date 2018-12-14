В Красноярске ремонтируют фасады 80 зданий

14 Дек. 12:54 2018-12-14T12:54:39+03:00

Все новые фасады должны гармонировать друг с другом и с рядом стоящими домами. Фото: Мария ЛЕНЦ

Работы ведут даже при минусе!

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Город готовится встречать гостей Универсиады-2019, тут не нюансов в виде отрицательных температур: вовсю красят фасады, а горожане с ужасом думают, что с ними будет весной.

По данным городской администрации, только в рамках муниципальных контрактов сейчас ремонтируют 77 фасадов в разных микрорайонах города.

Так, например, сейчас активно приводят в порядок ремонтируют фасады домов по адресам: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 55, ул. Северный проезд, 11, фасады двух общежитий на ул. Ключевская, дома по ул. Московская, Попова и другие.

Жителей заверяют, что современные материалы не боятся мороза, а краски и мастики еще и утепляют фасад!

Цвета для красноярских зданий выбирала специальная комиссия, в которую вошли два десятка специалистов. Для большинства домов были выбраны спокойные оттенки бежевого, серого и коричневого цветов.

Средства на эту работу привлечены из всех возможных источников: бюджет города, средства инвесторов, собственников, управляющих компаний, фонда капитального ремонта.

Многие здания кроме побелки-покраски получат еще и световое оформление.

Все работы на фасадах должны быть завершены к февралю 2019 года.