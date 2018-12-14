Следственный комитет завел уголовное дело на администрацию Красноярска

14 Дек. 12:42 2018-12-14T14:00:20+03:00

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Речь идет о халатности или злом умысле во время покупки квартир для детей-сирот. В 2017 и 2018 годах администрация Красноярска приобрела для детей сирот около 360 квартир. Прокурорская проверка показала, что жилье приобреталось по завышенным ценам, в итоге бюджет Красноярска потерял более 61 миллиона рублей. Было установлено, что сотрудники департамента градостроительства администрации города Красноярска неверно произвели расчет цены квадратного метра. Следствием пока не установлены конкретные люди, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц департамента градостроительства администрации города Красноярска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность с причинением особо крупного ущерба).

Похоже, приобретение жилья для детей-сирот очень выгодное государственное дело. В этом году точно такое же преступление было совершено в Хакасии, когда чиновник покупал квартиры у депутата-застройщика по завышенным ценам.