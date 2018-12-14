К Красноярску приближается самая яркая комета года!

14 Дек. 12:34 2018-12-14T14:00:15+03:00

Что нужно для того, чтобы ее увидеть?

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Комета 46P/Wirtanen, которая проходит мимо Земли каждые 5,4 года, на этот раз подойдет очень близко, расстояние до земли будет самым маленьким, начиная с 50-х годов прошлого века. По размерам она относительно небольшая, всего лишь голубоватый объект на ночном небе.

Это комета семейства Юпитера – то есть она долетает до этой планеты и возвращается назад.

Директор Обсерватории СибГУ им. М.Ф. Решетнева Сергей Веселков рассказал, когда и как можно увидеть этот небесный объект.

Во-первых, его можно будет наблюдать только за городом, вдали от смога и выбросов.

Во-вторых, нужно специальное оборудование – телескоп или мощный бинокль – без него ничего не увидишь.

Наблюдать за кометой можно уже с сегодняшнего дня. Расчетное время максимального сближения с Землей - 16 декабря - в 8:06 по восточному времени (около 20 часов по Красноярскому времени), однако оно может варьироваться.

- Для тех, кто никогда не видел комет – это отличный шанс «познакомиться» с одной из них. Тем более, что за последние 20 лет только 4 кометы подлетали к Земле так близко, – добавил Сергей Веселков.