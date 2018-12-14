В Красноярске на улице Авиаторов McDonald’s все же будет

14 Дек. 12:12 2018-12-14T14:00:10+03:00

Горожане опасаются, что общепит на разделительной полосе соберет еще большие пробки, от которых страдает весь город и во всех районах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Напомним, после того, как стало известно об открытии ресторана быстрого питания на разделительной полосе на Авиаторов, горожане, которые постоянно стоят здесь в пробках, и опасаются, что будет еще хуже, стали возмущаться и писать мэру в «Инстраграм», об этом рассказывала «Комсомольская правда»-Красноярск».

На общественных слушаниях проект отклонили, но его все же дали на подпись мэру и Сергей Еремин подписал документ. Как заверяют в городской администрации, McDonald’s не помешает строительству многоуровневой развязки и не создаст дополнительных пробок. А чтобы избежать необходимости повторных слушаний, чиновники назвали ресторан «объектом транспортной инфраструктуры».

Сегодня решение начальника объяснил его первый заместитель Владислав Логинов.

Он сказал, что кемеровские владельцы франшизы сети McDonald’s – АО «ИНРУСИНВЕСТ» – заявились на строительство сразу нескольких объектов (на улицах Копылова, Молокова, Железняка, Авиаторов и Перенсона) и разрешение на размещение давали сразу по всем адресам.

Причем, ресторан на Авиаторов будет работать в формате «МакАвто», то есть пеших посетителей здесь не будет. Бутерброды будут покупать только водители через окно автомобиля.

Также Логинов порадовался, что строительство ресторана быстрого питания избавит город от необходимости косить здесь траву и убирать мусор, наоборот, благоустройство и зеленая зона будут созданы за счет общепита. Что касается елей, высаженных на этом месте весной, то это результат недоразумения и недопонимания – все деревья будут пересажены.

Площадь ресторана, а теперь уже понятно, что он на разделительной полосе появится, должна быть не больше 450 кв. м. К зданию будет заезд, подъезд к стойке заказа и к окошку выдачи. На обслуживание одного клиента отводится около двух минут.