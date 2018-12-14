В Красноярске нет желающих строить крематорий

14 Дек. 11:47 2018-12-14T11:47:24+03:00

Хотя инвесторов пока нет, строительство крематория планируют начать в 2019 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Дебаты о строительстве крематория идут в Красноярске уже не первый год. Сторонники и противники есть и сейчас, но дело, казалось, сдвинулось с мертвой точки в июле этого года, когда администрация города представила проект крематория. Тогда же было объявлено и о поиске инвесторов, готовых вложить деньги.

Однако под заданные городом параметры пока с качественным предложением никто так не пришел. Поступившие варианты не устраивают чиновников, в итоге инвестора до сих пор нет.

Первый заместитель мэра Владислав Логинов рассказал и о ситуации с кладбищами. Предложения от инвесторов не соответствуют требованиям законодательства.

Между тем, если можно так выразиться, проблема захоронения жизненно важна для миллионного города, на кладбищах которого практически не осталось места.

Напомним, крематорий должен появиться на кладбище Бадалык. В проекте много зелени, дорожек, колумбарий не выше трёх метров. В проекте учли опыт Новосибирска и Троекуровского кладбища Москвы.