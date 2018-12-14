Красноярская Европа переехала через дорогу!

14 Дек. 09:37 2018-12-14T09:37:55+03:00

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В Красноярске перенесли через дорогу скульптуру «Похищение Европы», установленную перед бывшим клубом «Планета Красноярск». Теперь она будет сидеть на быке перед зданием академии художеств.

И, кстати, это далеко не единственная перемена во внешнем облике Предмостной площади перед домами по пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 195–199. Здесь появится новая зеленая зона, а вместо асфальта - брусчатка синего цвета с желтыми вкраплениями – она должна имитировать воды Енисея и плывущие по реке бревна, как напоминание о том, что когда-то по Енисею сплавляли лес. Светильники тоже будут необычными, специально повернутыми в разные стороны, чтобы создать имитацию живого природного пространства.

«И вишенка на торт - перенесена скульптура "Похищение Европы". Рядом со скульптурой - тактильный фонтан, который не будет занимать драгоценную городскую территорию. Разноцветные струи воды будут бить прямо из брусчатки!» - рассказывает в социальных сетях архитектор Евгений Зыков.

Перестройка Предмостной будет продолжаться несколько лет, до 2020 года.