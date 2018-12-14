В Красноярске работает 79-летний воспитатель, ее первые «дети» уже пенсионеры!

СЕГОДНЯ 09:12 2018-12-14T09:12:22+03:00

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Самый опытный красноярский педагог, Надежда Очкина, работает в детском саду № 144. Ей 79 лет, с малышами она работает больше полувека. Ее первые выпускники уже тоже пенсионеры, как и их воспитательница.

Надежда Ильинична считает, что ее работа за полвека ничуть не изменилась:

- Дети – они всегда дети, одинаковы во все времена. Нужно любить каждого ребёнка, вкладывать в него добро, и тогда результат не заставит себя ждать.

Надежда Ильинична была и заведующей, и завучем, но отказалась от административной работы, чтобы заниматься воспитанием малышей.

Кстати, у нее трое собственных детей, пятеро внуков и один правнук. Но бабушка и прабабушка не хочет замыкаться в рамках семьи и работу не бросает, впрочем, семья ее поддерживает

Для справки: в красноярских детских садах работают 4,7 тысяч педагогов, из них почти 250 человек моложе 25 лет и менее 100 в возрасте старше 65 лет. Самая многочисленная группа – воспитатели в возрасте 30-34, их почти 900 человек.