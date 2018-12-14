В Красноярске меняется схема движения транспорта сразу в нескольких районах города

СЕГОДНЯ 08:42 2018-12-14T08:42:24+03:00

Но обо всем по порядку

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С 13 декабря по 1 декабря 2019 года - на ул. Конституции СССР

Будут сужены полосы движения на участках:

- по ул. Конституции СССР вдоль строящегося объекта,

- по проезду в районе здания № 1 по ул. Ленина вдоль строящегося объекта.

Причина - строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда по адресу: ул. Ленина – ул. Просвещения.

С 13 по 29 декабря - несколько улиц в районе кластера «Сопка» и Дворца спорта имени Ивана Ярыгина

Схема организации движения транспорта будет изменена следующим образом:

- ул. Биатлонная, на участке от пр. Свободный до кластера «Сопка» и Академии биатлона, будет временно закрыта для движения транспорта. Там установят знаки «Движение запрещено». Это ограничение будет действовать с 18.00 13 декабря до 15.00 29 декабря.

- с ул. Ярыгинский проезд невозможно будет подъехать к зданию по адресу ул. Остров Отдыха, 20 и ул. Остров Отдыха, 8. Там установят знаки «Въезд запрещен». Это ограничение будет действовать с 18.00 18 декабря до 15.00 27 декабря;

- на парковке с восточной стороны гостиницы «АМАКС» (ул. Матросова, 2) появятся временные дорожные знаки «Движение запрещено». Они будут действовать с 18.00 13 декабря до 15.00 29 декабря.

Кроме того, остановка и стоянка транспорта будет запрещена:

- по ул. Биатлонная, от пр. Свободный до кластера «Сопка» и Академии биатлона, с 18.00 13 декабря до 15.00 29 декабря;

- по ул. Ярыгинский проезд от ул. Остров Отдыха до съезда на рыбное хозяйство, ул. Остров Отдыха, на территории, прилегающей к зданию Дворца спорта им. И.С. Ярыгина, на съездах с Коммунального моста на остров Отдыха с 18.00 18 декабря до 15.00 27 декабря;

- на парковке у здания гостиницы «АМАКС» (ул. Матросова, 2) с 18.00 13 декабря до 15.00 29 декабря;

- по ул. Дубровинского у здания № 80 с 18.00 13 декабря до 15.00 29 декабря.

Причина - проведение этапов Кубка России по фристайлу, сноуборду и керлингу, тестовых мероприятияй Зимней универсиады-2019.

С 15 декабря - на ул. 9 января

С 7 часов утра 15 декабря участок от пр. Мира до ул. Карла Маркса будет переведен в режим одностороннего движения. Автотранспорт сможет двигаться по нему только по направлению от пр. Мира до ул. Карла Маркса.

Причина – замыкание так называемого «квартального кольца».

С 21 декабря - на перекрестке пр. Свободный и ул. Годенко

На этом участке будет запрещен левый поворот. При движении по пр. Свободный в направлении улицы Годенко, в районе ГорДК, водители смогут двигаться только прямо и направо.

Причина – борьба с заторами. Расчеты и мониторинг показали, что при запрете левого поворота на этом перекрестке движение станет более свободным. Новые дорожные знаки должны быть установлены на перекрестке с 21 декабря.