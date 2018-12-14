Красноярский Биг-Бен «заговорит» голосом шоумена Сергея Светлакова

СЕГОДНЯ 07:34 2018-12-14T08:14:24+03:00

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Практически круглый год каждые полчаса красноярский Биг-Бен исполняет мелодию, которую написал первый губернатор Енисейской губернии Александр Степанов. Но уже второй год на время новогодних праздников традиция меняется. В прошлом году звучал «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. В этом году, начиная с 20 декабря, наш Биг-Бен «заговорит» голосом актёра и телеведущего Сергея Светлакова.

Он будет желать красноярцам хорошего дня, советовать, как добраться домой без пробок и вести обратный отсчёт до Нового года. Каждый час – новая фраза.

Премьера - 20 декабря в 19.00. Напомним, что Сергей Светлаков – главный герой самого новогоднего фильма «Ёлки». В этом году в «Ёлки. Последние» войдет и Красноярск, и кстати, одну из серий несколько лет назад снимали в нашем городе.