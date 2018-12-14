2018-12-14T07:22:07+03:00
Общество

Красноярцы больше всех в России платят за интернет

Причем, за последний год платеж вырос на 25%!
Татьяна РЯБИНИНА
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Красноярцы платят больше других россиян практически за все.Красноярцы платят больше других россиян практически за все.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Аналитики Яндекс.Денег изучили расходы пользователей на домашний интернет, сотовую связь и платное телевидение и пришли к выводу, что в Красноярске самая высокая плата за домашний интернет в России.

Средний онлайн-платёж красноярцев - 868 рублей, это намного больше, чем в целом по стране (538 рублей). Для сравнения: в Новосибирске платят всего 382 рубля в месяц.

И еще одна цифра: за последний год платежи красноярцев за домашний интернет выросли на 25%.

Но есть и хорошая новость: на мобильную связь красноярцы тратят меньше, чем в целом по стране, 229 рублей. В среднем по стране это 289 рублей, самый большой средний онлайн-платёж за сотовую связь в Новосибирске (475 рублей), а самый маленький — в Уфе (172 рубля).

За платное телевидение и онлайн-кинотеатры красноярцы платят 1067 рублей (за год сумма стала меньше примерно на 55%). Это примерно столько же, сколько в целом по стране — 1035 рублей. Больше всего на платное ТВ и онлайн-кинотеатры тратят жители Перми (1291 рубль), а меньше всего — Новосибирска (571 рубль).

Для справки: сравнивались платежи пользователей из городов-миллионников за январь—октябрь 2018 года и за такой же период годом ранее.

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