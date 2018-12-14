В этом году красноярцы купили чая на 2,5 миллиарда рублей

14 Дек. 06:36 2018-12-14T06:36:40+03:00

Каждый месяц каждый красноярец тратит на этот напиток около 70 рублей

Изменить размер текста: A A

15 декабря во всем мире отмечают Международный день чая и специально к этому празднику специалисты Красноярскстата подсчитали, сколько денег тратят жители Красноярского края на этот напиток. Оказалось, в январе-сентябре 2018 года в крае было продано чая на 2589 миллионов рублей, это на 0,7 процента больше, чем за соответствующий период 2017 года (в сопоставимых ценах).

По данным выборочных обследований домашних хозяйств, в среднем каждый житель тратит на покупку чая 71,4 рубля за месяц.

И о ценах: в ноябре этого года средняя цена килограмма черного байхового чая в Красноярском крае сложилась на уровне 687,18 рубля (в декабре 2017 года он был дешевле – 645,12 рубля). Немного подорожал за последний год и пакетированный чай: с 54,29 рубля за 25 пакетов до 54,43 рубля.

Для сравнения: в Хакасии расходы на чай в целом по республике за последний год, наоборот, сократились на 16,3 процента, каждый житель тратит в месяц в среднем 70,8 рубля.

Еще меньше на чай тратят в Туве: на одного члена семьи в среднем всего 37,4 рубля за месяц, и расходы уменьшились по сравнению с прошлым годом на 8 процентов.