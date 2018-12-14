Из Индонезии в Россию доставлена директор турфирмы, обманувшая красноярских туристов

14 Дек. 06:16 2018-12-14T06:16:31+03:00

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Покупая путевку в турфирме каждый может оказаться жертвой мошенников. Даже уехавшие за границу и до самого конца отдыха уверенные в том, что все хорошо, в итоге оказываются в аэропорту без обратного билета. Красноярских туристов обманули в самом начале отпускного пути: директор турфирмы получала деньги за заграничные путевки, а потом пропала вместе с ними. В отношении нее была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а затем она объявлена в международный розыск. Нашли ее сотрудники Интерпола в Индонезии.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила: «Сегодня из Индонезии в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России доставлена 30-летняя руководитель туристической компании, обвиняемая в мошенничестве. Более 50 потерпевшим причинен ущерб, общая сумма которого превышает 4 миллиона рублей».

Возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенничество».