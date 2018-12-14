Мэр Красноярска показал новогодний наряд города. Что ответили горожане?

СЕГОДНЯ 05:29 2018-12-14T05:29:00+03:00

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В этом году центр города будет украшен больше обычного, напомним, все новогодние иллюминации, ледовые скульптуры и даже елки простоят до конца Универсиады-2019, которая завершится 12 марта. О новых местах отдыха рассказал на своей странице в «Инстаграм» мэр Краноярска:

— Свой новогодний наряд уже «примеряют» фонтаны на Театральной площади. Динамичную иллюминацию в виде водного потока приобретёт фонтан «Реки Сибири». Сегодня в тестовом режиме зажгла огни и елка на площади Революции. Скоро здесь будет настоящий парк света с яркими локациями.

Площадь планируется разделить на 5 световых зон – в центре – елка высотой 22 метра. Для удобства гостей будет организована площадка для обогрева и питания.

Публикацию Сергея Еремина уже так или иначе оценили почти полторы тысячи его подписчиков. Однако отзывы совсем не праздничные. Люди пишут о наболевшем, вот только несколько мнений:

«Интересно конечно, но заезжая на Мичурина или Черёмушки, нет ощущения праздника. Вы мэр всего города а не Центрального района», «Капец, можно на улицу Песочную хоть один фонарь поставить? Страшно ходить на работу, хоть глаз выколи», «обратите, пожалуйста, внимание на реагенты для дорог! Никогда не было столько грязи зимой! Автомобили грязные, в подъездах, магазинах, общественных местах полы чёрные от следов! Грязь с дорог и улиц переносится обувью в квартиры, дома! Уборщицы с тряпками ежечасно подтирают полы, иначе будет как в поле на пашне! Ну в конце-то концов, люди ведь не свиньи, что бы жить в такой грязи! Неужели нет других вариантов?».