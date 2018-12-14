2018-12-14T05:29:00+03:00
Общество

Мэр Красноярска показал новогодний наряд города. Что ответили горожане?

Сергей Еремин начал разговор о подготовке к празднику на своей странице в «Инстаграм»
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото со страницы Сергея Еремина в "Инстаграм"Фото со страницы Сергея Еремина в "Инстаграм"
Изменить размер текста:

В этом году центр города будет украшен больше обычного, напомним, все новогодние иллюминации, ледовые скульптуры и даже елки простоят до конца Универсиады-2019, которая завершится 12 марта. О новых местах отдыха рассказал на своей странице в «Инстаграм» мэр Краноярска:

— Свой новогодний наряд уже «примеряют» фонтаны на Театральной площади. Динамичную иллюминацию в виде водного потока приобретёт фонтан «Реки Сибири». Сегодня в тестовом режиме зажгла огни и елка на площади Революции. Скоро здесь будет настоящий парк света с яркими локациями.

Площадь планируется разделить на 5 световых зон – в центре – елка высотой 22 метра. Для удобства гостей будет организована площадка для обогрева и питания.

Публикацию Сергея Еремина уже так или иначе оценили почти полторы тысячи его подписчиков. Однако отзывы совсем не праздничные. Люди пишут о наболевшем, вот только несколько мнений:

«Интересно конечно, но заезжая на Мичурина или Черёмушки, нет ощущения праздника. Вы мэр всего города а не Центрального района», «Капец, можно на улицу Песочную хоть один фонарь поставить? Страшно ходить на работу, хоть глаз выколи», «обратите, пожалуйста, внимание на реагенты для дорог! Никогда не было столько грязи зимой! Автомобили грязные, в подъездах, магазинах, общественных местах полы чёрные от следов! Грязь с дорог и улиц переносится обувью в квартиры, дома! Уборщицы с тряпками ежечасно подтирают полы, иначе будет как в поле на пашне! Ну в конце-то концов, люди ведь не свиньи, что бы жить в такой грязи! Неужели нет других вариантов?».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярский Биг-Бен «заговорит» голосом шоумена Сергея Светлакова
Красноярцы больше всех в России платят за интернет
В этом году красноярцы купили чая на 2,5 миллиарда рублей
Из Индонезии в Россию доставлена директор турфирмы, обманувшая красноярских туристов
Красноярск потратит на строительство метро 228 млн рублей
Проект платных парковок в Красноярске провалился. Что будет делать городская власть?
Выходные в Красноярске будут теплыми и снежными. А дальше?
После решения о строительстве «Макдональдса» на Авиаторов красноярцы «атаковали» Инстаграм Сергея Еремина
В Красноярском крае педагоги повезли школьников на конкурс на неисправном автобусе
В Красноярском крае январские пенсии будут не в декабре, а по графику
В Красноярске экскаватор упал на лекговушку
В Красноярске «трудным» семьям помогают наставники
Мошенники представились сотрудниками пенсионного фонда и сняли с карты норильчанки 185 000 рублей
В Красноярском крае открыли еще семь ледовых переправ
В Абакане драка в кафе закончилась смертью одного из посетителей
Красноярские трансплантологи пересадили почку матери дочери и почку одной сестры-близнеца другой
Смертельное ДТП на трассе в Красноярском крае: контейнер с грузовика упал на «Ладу»
В Зеленогорске из-за машиниста экскаватора рабочий получил серьезные травмы
Транспортные карты в Красноярске могут перестать действовать с 1 января 2019 года