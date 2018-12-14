2018-12-14T05:01:34+03:00
Общество

Красноярск потратит на строительство метро 228 млн рублей

Но будет ли строительство?
Татьяна РЯБИНИНА
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Для продолжения строительства метро нужны не миллионы, а миллиарды.Для продолжения строительства метро нужны не миллионы, а миллиарды.Фото: Мария ЛЕНЦ
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13 декабря в Горсовете Красноярска приняли поправки в бюджет на ближайшие 3 года. Решено потратить 228 млн рублей на метро в ближайшие 3 года: по 76 млн руб. каждый год, об этом сообщает компания ТВК.

Такую же сумму потратили с 2015 по 2017 год, и этих средств достаточно только для консервации проложенных тоннелей метрополитена, поскольку для продолжения строительства сумма должна быть значительно больше.

Напомним, в Красноярске активно обсуждается экологическая и транспортная проблемы, которые делают жизнь в городе опасной для здоровья. Но выделенные из федерального бюджета Красноярскому краю 1 млрд рублей на метро в рамках программы «Чистый воздух» потратят на обновление проекта и разработку новых схем метрополитена. Даже этого миллиарда мало на начало строительства!

Напомним, в городе действует "Городская электричка", но она решает транспортную проблему лишь частично. Скоростных трамваев, которые значительно дешевле метро, в городе тоже нет, хотя время от времени эта тема обсуждается.

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