2018-12-14T04:31:41+03:00
Общество

Проект платных парковок в Красноярске провалился. Что будет делать городская власть?

«Инфокома» там больше не будет, появится муниципальное учреждение
Татьяна РЯБИНИНА
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В 2019 году платные парковки возьмет на себя муниципальное учреждение.В 2019 году платные парковки возьмет на себя муниципальное учреждение.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Напомним, городская администрация отдала на откуп частной компании «Инфоком» организацию платных парковок в центре Красноярска. Скандалов было много, среди главных: длительная, по сути нерабочая, процедура начисления штрафов и отсутствие дохода от этой деятельности для города.

На заседании комиссии по городскому самоуправлению горсовета одним из вопросов стали платные парковки.

Главное предложение городской власти - досрочно расторгнуть договор с компанией «Инфоком» и передать функции по обслуживанию платных парковок муниципальному учреждению, которое может быть создано уже в начале следующего года на базе МКУ «УДИБ».

Также первый вице-мэр Владислав Логинов предложил ввести упрощенный порядок начисления штрафов за неуплату парковки. Этот порядок уже хорошо известен водителям: автоматическая фиксация нарушения и уведомление о штрафе в электронном виде. На дорогах система действует эффективно, без всяких заседаний комиссий и разборов на правых и виноватых.

При этом приборы, с помощью которых будут фиксироваться нарушения правил парковки, должны находиться в государственной собственности – таково требование краевого парламента.

Напомним, соглашение между мэрией и подрядчиком проекта – компанией «Инфоком» – было подписано в декабре 2014 года. За четыре года компания так и не исполнила многие обязательства и перечислила в городской бюджет всего 651 тысячу рублей – таковы результаты проверки прокуратуры Красноярского края.

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