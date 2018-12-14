2018-12-14T04:08:59+03:00
Общество

Выходные в Красноярске будут теплыми и снежными. А дальше?

В субботу и воскресенье будет всего -2 градуса – так считают синоптики
Татьяна РЯБИНИНА
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Теплые дни сменятся резким похолоданием.Теплые дни сменятся резким похолоданием.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В последний рабочий день недели потепление продолжится, ожидается небольшой снег. По прогнозу Гисметео, ночные -10 днем перейдут в -3-4 градуса.

Еще теплее будет в выходные, 15 и 16 декабря. Днем температура поднимется до -2. В ближайшие десять дней, до следующего воскресенья 23 декабря в Красноярске будет облачно и снежно. Только один день, 21 декабря, будет бесснежным. А вот температура изменится очень резко: если в четверг, 20 декабря, синоптики ожидают днем -7 градусов, то в пятницу будет уже -24 гралуса. А ночные температуры опустятся до -35. Морозными ожидаются и следующие выходные: -30-24 днем и -37-31 ночью.

Кстати, ведущий специалист по связям с общественностью Красноярского Гидрометцентра ОксанаСальникова в пресс-центре «Комсомольской правды»-Красноярск» рассказала о второй декаде декабря так: "Ожидается неустойчивая температура, но при этом длительных морозов и потеплений не будет".

Напоминаем, «Комсомольская правда»-Красноярск традиционно вест год публикует прогноз погоды на месяц. Прогноз на декабрь можно посмотреть здесь.

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