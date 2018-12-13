После решения о строительстве «Макдональдса» на Авиаторов красноярцы «атаковали» Инстаграм Сергея Еремина

13 Дек. 20:17 2018-12-13T20:17:31+03:00

В четверг, 13 декабря, представители ведущих СМИ краевого центра ждали комментарии от городской администрации по поводу решения главы Красноярска, но пока его так и не прокомментировали. Фото: Мария ЛЕНЦ

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После решения о строительстве «Макдональдса» на Авиаторов красноярцы «атаковали» Инстаграм главы города Сергея Еремина. Об этом сообщает 7 канал.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск, в нашем городе запланировали строительство четырех ресторанов всемирной сети быстрого питания. Один из них, с автораздачей, должен появиться на Авиаторов.

Сначала администрация Красноярска вернула проект авторам на доработку, а после правок глава города дал добро на строительство точки питания на Авиаторов. И это вызвало волну негатива у красноярцев. Люди засыпали аккаунт мэра в соцсети гневными комментариями.

В четверг, 13 декабря, представители ведущих СМИ краевого центра ждали комментарии от городской администрации по поводу решения главы Красноярска, но пока его так и не прокомментировали. Хотя, говорят, что окончательно разрешение на строительство еще не подписано.