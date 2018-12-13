2018-12-13T20:17:31+03:00
Общество

После решения о строительстве «Макдональдса» на Авиаторов красноярцы «атаковали» Инстаграм Сергея Еремина

Горожане засыпали аккаунт главы краевого центра гневными комментариями
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В четверг, 13 декабря, представители ведущих СМИ краевого центра ждали комментарии от городской администрации по поводу решения главы Красноярска, но пока его так и не прокомментировали.В четверг, 13 декабря, представители ведущих СМИ краевого центра ждали комментарии от городской администрации по поводу решения главы Красноярска, но пока его так и не прокомментировали.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

После решения о строительстве «Макдональдса» на Авиаторов красноярцы «атаковали» Инстаграм главы города Сергея Еремина. Об этом сообщает 7 канал.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск, в нашем городе запланировали строительство четырех ресторанов всемирной сети быстрого питания. Один из них, с автораздачей, должен появиться на Авиаторов.

Сначала администрация Красноярска вернула проект авторам на доработку, а после правок глава города дал добро на строительство точки питания на Авиаторов. И это вызвало волну негатива у красноярцев. Люди засыпали аккаунт мэра в соцсети гневными комментариями.

В четверг, 13 декабря, представители ведущих СМИ краевого центра ждали комментарии от городской администрации по поводу решения главы Красноярска, но пока его так и не прокомментировали. Хотя, говорят, что окончательно разрешение на строительство еще не подписано.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вместо скользящих камней – советские чайники: в Дивногорске сыграли в необычный керлинг
Еремин пообещал наказать виновных в падении металлической конструкции на девочку на мэрской елке
Все правильно сделали: инспекторы ДПС спасли на пожаре 70-летнюю женщину
Маленький ребенок насмерть отравился бабушкиными таблетками в Красноярске
Памятник Хворостовскому в Красноярске установят за 13,6 млн рублей
Капремонт 1600 домов запланирован краем в следующем году
Штормовой ветер надвигается на Красноярск
37 новых остановочных павильонов установят в Красноярске до конца года
Перед Красноярским театром оперы и балета впервые откроют каток
Моя прелесть! В Туве спасатели помогли женщине снять кольцо, которое она носила 30 лет
10-летней девочке перебило нос на новогоднем утреннике в Красноярске
8 новых детских садов появится в Красноярске
Первый Макдональдс в Красноярске откроют на этой неделе
Супругов-наркоторговцев в Красноярске накрыли с крупной партией гашиша
Переходящую дорогу на зеленый женщину в Красноярске сбил Nissan из второго ряда
МОК требует у красноярца Дмитрия Труненкова вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады
Первых рубщиков елок к Новому году поймали на трассе в Красноярском крае
У стелы «Красноярск» в Октябрьском районе появилась подсветка
Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске