13 Дек. 20:07 2018-12-13T20:07:34+03:00

На водителя составили несколько административных материалов, ему грозит штраф – более 7 000 рублей, а сам автобус, скорее всего, снимут в регистрации. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае педагоги повезли школьников на конкурс на неисправном автобусе. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Этот автобус «Фиат» остановили для проверки инспекторы ДПС на автотрассе «Саяны» (на юге Красноярского края). В салоне автобуса было 14 школьников, детей везли на творческий конкурс. Сопровождающему педагогу места не хватило, и он ехал следом на личном автомобиле. Но инспекторы установили: это нарушение было не единственным – на перевозку группы детей не было документов, а автобус был с неисправностями, с которыми эксплуатировать его нельзя. Детей отправили на конкурс на другом транспорте.

На водителя составили несколько административных материалов, ему грозит штраф – более 7 000 рублей, а сам автобус, скорее всего, снимут в регистрации.

- В связи с предстоящими массовыми выездами групп детей, сотрудники госавтоинспекции напоминают об обязательном уведомлении территориальных подразделений ГИБДД о планируемой перевозке, не позднее чем за 2 дня до даты поездки, - комментируют в пресс-службе краевой полиции.