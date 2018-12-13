2018-12-13T19:47:20+03:00
Общество

В Красноярском крае январские пенсии будут не в декабре, а по графику

В региональном отделении ПФР сказали, что раздать деньги заранее – это «крайне сложная работа»
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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По словам представителей краевого ПФР, они просто не могут раздать деньги заранее – все сложно.По словам представителей краевого ПФР, они просто не могут раздать деньги заранее – все сложно.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае январские пенсии будут не в декабре, а по графику. Об этом сообщают Новости ТВК.

Ранее федеральные власти сообщали: январские пенсии людям выдадут заранее, до Нового года. Получить деньги пенсионеры должны были, якобы, в районе 20 декабря, и уже с учетом увеличения на 1 000 рублей.

Наши коллеги попросили прокомментировать эту новость в региональном отделении пенсионного фонда РФ. И там сказали, что пенсионерам Красноярского края январскую пенсию в декабре не дадут. Получат причитающиеся деньги жители нашего региона так, как и должны были – по графику выдача пенсий начнется уже с 3 января.

По словам представителей краевого ПФР, они просто не могут раздать деньги заранее – все сложно.

- У нас 860 тысяч пенсионеров, и раздать им всем деньги, перечислить на личные счета в банки – крайне сложная работа, -прокомментировали в управлении ПФР по Красноярскому краю.

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