2018-12-13T19:35:32+03:00
Происшествия

В Красноярске экскаватор упал на лекговушку

Информации о пострадавших нет
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Только чудом при падении экскаватора никто не пострадал – машина была пустой, на дорогу спецтехника не выкатилась, а сам машинист, скорее всего, отделался лишь легким испугом. Фото: "ЧП-Красноярск"Только чудом при падении экскаватора никто не пострадал – машина была пустой, на дорогу спецтехника не выкатилась, а сам машинист, скорее всего, отделался лишь легким испугом. Фото: "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске экскаватор упал на лекговушку. Информацию об аварии, а также фото с места происшествия в соцсети (группу «ЧП-Красноярск») выложили очевидцы.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось сегодня, 13 декабря, днем на Брянской (недалеко от кольца «Брянская - Игарская»). Машинист экскаватора сдавал назад, заезжал в горку, поверхность которой, по всей видимости, была скользкой.

В определенный момент тяжелая машина стала неуправляемой и завалилась на бок, придавив припаркованную у обочины «Ладу» (не исключено, что это было авто одного из рабочих, находившихся здесь же).

Только чудом при падении экскаватора никто не пострадал – машина была пустой, на дорогу спецтехника не выкатилась, а сам машинист, скорее всего, отделался лишь легким испугом.

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По данным полицейских, авария случилась на трассе Р-255 в Рыбинском районе, сегодня, 13 декабря, днем. «Лада Приора» ехали из Красноярска в сторону Канска. Водитель лекговушки по непонятным пока причинам вылетел на встречку, где в этот момент двигался грузовик «Хендай» с полуприцепом. (Подробнее)

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