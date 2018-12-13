2018-12-13T19:35:32+03:00
Происшествия

В Красноярске экскаватор упал на лекговушку

Информации о пострадавших нет
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Только чудом при падении экскаватора никто не пострадал – машина была пустой, на дорогу спецтехника не выкатилась, а сам машинист, скорее всего, отделался лишь легким испугом. Фото: "ЧП-Красноярск"Только чудом при падении экскаватора никто не пострадал – машина была пустой, на дорогу спецтехника не выкатилась, а сам машинист, скорее всего, отделался лишь легким испугом. Фото: "ЧП-Красноярск"
Изменить размер текста:

В Красноярске экскаватор упал на лекговушку. Информацию об аварии, а также фото с места происшествия в соцсети (группу «ЧП-Красноярск») выложили очевидцы.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все случилось сегодня, 13 декабря, днем на Брянской (недалеко от кольца «Брянская - Игарская»). Машинист экскаватора сдавал назад, заезжал в горку, поверхность которой, по всей видимости, была скользкой.

В определенный момент тяжелая машина стала неуправляемой и завалилась на бок, придавив припаркованную у обочины «Ладу» (не исключено, что это было авто одного из рабочих, находившихся здесь же).

Только чудом при падении экскаватора никто не пострадал – машина была пустой, на дорогу спецтехника не выкатилась, а сам машинист, скорее всего, отделался лишь легким испугом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП на трассе в Красноярском крае: контейнер с грузовика упал на «Ладу»

По данным полицейских, авария случилась на трассе Р-255 в Рыбинском районе, сегодня, 13 декабря, днем. «Лада Приора» ехали из Красноярска в сторону Канска. Водитель лекговушки по непонятным пока причинам вылетел на встречку, где в этот момент двигался грузовик «Хендай» с полуприцепом. (Подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вместо скользящих камней – советские чайники: в Дивногорске сыграли в необычный керлинг
Еремин пообещал наказать виновных в падении металлической конструкции на девочку на мэрской елке
Все правильно сделали: инспекторы ДПС спасли на пожаре 70-летнюю женщину
Маленький ребенок насмерть отравился бабушкиными таблетками в Красноярске
Памятник Хворостовскому в Красноярске установят за 13,6 млн рублей
Капремонт 1600 домов запланирован краем в следующем году
Штормовой ветер надвигается на Красноярск
37 новых остановочных павильонов установят в Красноярске до конца года
Перед Красноярским театром оперы и балета впервые откроют каток
Моя прелесть! В Туве спасатели помогли женщине снять кольцо, которое она носила 30 лет
10-летней девочке перебило нос на новогоднем утреннике в Красноярске
8 новых детских садов появится в Красноярске
Первый Макдональдс в Красноярске откроют на этой неделе
Супругов-наркоторговцев в Красноярске накрыли с крупной партией гашиша
Переходящую дорогу на зеленый женщину в Красноярске сбил Nissan из второго ряда
МОК требует у красноярца Дмитрия Труненкова вернуть золотую медаль сочинской Олимпиады
Первых рубщиков елок к Новому году поймали на трассе в Красноярском крае
У стелы «Красноярск» в Октябрьском районе появилась подсветка
Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске